Доллар упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля
Курс доллара упал на 0,67%, или 0,61 рубля, опустившись до отметки ₽89,99. Таковы данные Московской биржи на 10:33 мск. Ниже 90 рублей американская валюта торгуется впервые с 27 июля текущего года.
В свою очередь, курс евро снизился на 0,33% (0,32 рубля) — до 97,79 рубля.
На укрепление рубля оказывает влияние положительная динамика на нефтяном рынке на фоне повышения прогнозов по мировому спросу на нефть со стороны ОПЕК и МЭА, передает РБК. Также этому способствует высокая процентная ставка и, как следствие, снижение спроса на импорт и рост доходности рублевых активов, а также указ о продаже валютной выручки российскими экспортерами.
Рубль открыл для себя диапазон в 85-90 рублей за доллар, несмотря на понижение цен на нефть, заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков в беседе с НСН. Он отметил, что укрепиться национальной валюте помогли указ президента о валютной выручке и жесткая политика ЦБ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru