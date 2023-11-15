Доллар упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля

Курс доллара упал на 0,67%, или 0,61 рубля, опустившись до отметки ₽89,99. Таковы данные Московской биржи на 10:33 мск. Ниже 90 рублей американская валюта торгуется впервые с 27 июля текущего года.

В свою очередь, курс евро снизился на 0,33% (0,32 рубля) — до 97,79 рубля.