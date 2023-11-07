Греф оценил фундаментальный курс рубля в 85-90 за доллар
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что фундаментальный курс российского рубля находится в диапазоне 85-90 за доллар. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета кредитной организации.
По его словам, курс рубля должен находиться в районе «90 плюс-минус». Греф отметил, что в Сбербанке не ожидают сильных отклонений от этого уровня.
Глава кредитной организации спрогнозировал небольшое укрепление российской валюты до конца текущего года.
Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что курс рубля сохранится на текущих уровнях. Глава ведомства заявил о стабилизации ситуации на валютном рынке.
После повышения ключевой ставки Центробанка до 15% рубль укрепился до 92-93 за доллар. Евро упал ниже 100 рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru