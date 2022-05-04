Доллар упал ниже 69 рублей
Рубль резко укрепился по отношению к основным валютам утром в среду на Московской бирже. В начале торгов доллар падал ниже 69 рублей — до 68,63. Это произошло впервые с июня 2020 года. Евро снижался до 72 рублей.
К 10:05 мск американская валюта теряла 1,46 рубля, опускаясь до 69,50. Евро дешевел на 1,31 рубля, торгуясь на уровне 73,34.
Доцент МГУ кафедры государственной политики, кандидат экономических наук Юрий Юденков в беседе с RT высказал мнение, что рубль ещё больше укрепится в ближайшее время.
Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко рассказал НСН, что высокий курс рубля поддерживается Центробанком РФ искусственно и в любой момент он может рухнуть. Он назвал его «игрушечным». Также эксперт прогнозировал, что российская национальная валюта вряд ли долго продержится на таком уровне.
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