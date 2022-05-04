Эксперт рассказал, что может ослабить рубль

По его словам, в настоящее время существует множество драйверов для укрепления российской национальной валюты. Ослабить рубль, по его словам, может лишь сокращение мер валютного контроля.

Веревкин считает, что в первой половине мая укрепление рубля продолжится. Не исключен курс в 68 рублей за доллар. Отмечается, что ослабить рубль могут лишь послабления в области валютного контроля.

Нынешний высокий курс рубля поддерживается искусственно, в любой момент он может упасть на 10-20%, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко.

