Эксперт рассказал, что может ослабить рубль

Политика Центробанка России по снижению ключевой ставки не возымеет желаемого эффекта на курс рубля, сообщает «Прайм» со ссылкой на инвестиционного стратега Павла Веревкина.

Рубль придавил доллар к отметке октября 2021 г. и евро к марту 2020 г.

По его словам, в настоящее время существует множество драйверов для укрепления российской национальной валюты. Ослабить рубль, по его словам, может лишь сокращение мер валютного контроля.

Веревкин считает, что в первой половине мая укрепление рубля продолжится. Не исключен курс в 68 рублей за доллар. Отмечается, что ослабить рубль могут лишь послабления в области валютного контроля.

Нынешний высокий курс рубля поддерживается искусственно, в любой момент он может упасть на 10-20%, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко.

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