Доллар упал ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года

Курс доллара впервые с марта 2020 года опустился ниже 68 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.

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По состоянию на 17:55 доллар торговался на отметке 67,91 рублей, евро – 71,44 рубля.

Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что нынешний курс рубля поддерживается искусственно и в любой момент может упасть на 10-20%. А экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев на пресс-конференции в НСН отметил, что курс доллара меньше 70 рублей не выгоден российским властям.

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ФОТО: pixabay.com
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