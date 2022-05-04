Доллар упал ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года

СМИ: Подразделения ДНР ведут огонь по комбинату «Азовсталь»

В ОПЕК уверены в том, что другие производители не смогут заменить на рынке поставки российской нефти

Финские военные опровергли информацию о перевозке танков к границе с Россией

Власти Таллина призвали горожан достойно встретить 9 мая и не поддаваться на провокации

Гейтс не верит Маску в мотивах покупки Twitter