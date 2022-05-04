Доллар упал ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года
Курс доллара впервые с марта 2020 года опустился ниже 68 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.
По состоянию на 17:55 доллар торговался на отметке 67,91 рублей, евро – 71,44 рубля.
Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что нынешний курс рубля поддерживается искусственно и в любой момент может упасть на 10-20%. А экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев на пресс-конференции в НСН отметил, что курс доллара меньше 70 рублей не выгоден российским властям.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 466 / сут.
Умерли
376 тыс.+125 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 052 / сут.
- Алишер Усманов намерен опротестовать в суде включение его в санкционные списки
- Энергопотребление в России выросло на 2,3% в апреле
- Израильские ученые предрекли новую волну пандемии летом
- Миронов заявил о необходимости приравнять минимальный оклад к МРОТ
- СМИ: Французские виноделы опасаются дефицита бутылок из-за ситуации на Украине
- Финляндия опровергла слухи о переброске танков к границе с РФ
- Доллар упал ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года
- «Врио президента СССР» на 8 лет отправили в колонию
- В Великобритании обязали соцсети заблокировать RT и Sputnik
- Президент Мексики отказался вводить санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru