Forbes: Число долларовых миллиардеров в России снизилось в 1,5 раза
Число долларовых миллиардеров в России за год сократилось в 1,5 раза из-за санкций и экономического кризиса. Об этом сообщает Forbes.
Издание представило рейтинг богатейших российских бизнесменов за 2022 год. По данным Forbes, к весне нынешнего года в стране осталось лишь 88 из 123 долларовых миллиардеров. За год совокупное состояние богатейших предпринимателей сократилось на 42%, до $353 млрд.
Первую строчку рейтинга Forbes занял владелец НЛМК Владимир Лисин с $18,4 млрд. Лисин сместил лидера предыдущего лидера списка, владельца «Северстали» Алексея Мордашова: тот попал в санкционные списки Евросоюза и Великобритании, сейчас состояние бизнесмена оценивается в $13,2 млрд.
Вторым богатейшим бизнесменом по версии Forbes стал собственник «Норникеля» Владимир Потанин ($17,3 млрд), третью строчку в рейтинге занял создатель Telegram Павел Дуров ($15,1 млрд).
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