«Доллар уничтожит страны БРИКС»: Инвестор увидел угрозу в валюте США

Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН заявил, что доллар уничтожит страны БРИКС.



Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН выразил мнение, что американская валюта уничтожит БРИКС.

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«Я считаю, что доллар уничтожит страны БРИКС. Мы достаточно быстро приближаемся к этой реальности, так как рецессия в экономике США автоматически запустит снижение цен на многие сырьевые товары», - отметил эксперт.

По его словам, валюта БРИКС может быть основана на некотором подобии офшорного юаня, однако подобному развитию событий помешает противостояние Китая и Индии.

«Индия и Китай не договорятся в ближайшие десять-двадцать лет», - уверен Кабаков.

Ранее американский журналист Клейтон Моррис заявил, что Россия и Китай нанесли «разрушительный удар» по Западу, работая над заменой доллара внутри БРИКС, передает «Радиоточка НСН».

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