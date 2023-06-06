«Доллар уничтожит страны БРИКС»: Инвестор увидел угрозу в валюте США

«Я считаю, что доллар уничтожит страны БРИКС. Мы достаточно быстро приближаемся к этой реальности, так как рецессия в экономике США автоматически запустит снижение цен на многие сырьевые товары», - отметил эксперт.

По его словам, валюта БРИКС может быть основана на некотором подобии офшорного юаня, однако подобному развитию событий помешает противостояние Китая и Индии.

«Индия и Китай не договорятся в ближайшие десять-двадцать лет», - уверен Кабаков.

Ранее американский журналист Клейтон Моррис заявил, что Россия и Китай нанесли «разрушительный удар» по Западу, работая над заменой доллара внутри БРИКС, передает «Радиоточка НСН».

