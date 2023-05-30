«Все больше стран решаются отказаться от доллара США — Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия, — все отходят от доллара для проведения транзакций», — указал эксперт.

Моррис подчеркнул, что американская валюта стала менее привлекательной в качестве международного средства расчетов из-за проблем США с госдолгом и торгового дефицита. Журналист отметил, что Вашингтон все еще занимает деньги у Китая, направляя их на военно-промышленный комплекс, указывает РИА ФАН. Это лишь усугубляет ситуацию с государственным долгом, пишет «Свободная пресса».

«Блестящая схема отмывания денег под названием национальный бюджет обороны США», — пошутил Моррис.

