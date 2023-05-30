Эксперт назвал замену доллара в БРИКС ударом России и Китая по США
Россия и Китай нанесли «разрушительный удар» по Западу, работая над заменой доллара внутри БРИКС. Об этом заявил американский журналист Клейтон Моррис.
«Все больше стран решаются отказаться от доллара США — Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия, — все отходят от доллара для проведения транзакций», — указал эксперт.
Моррис подчеркнул, что американская валюта стала менее привлекательной в качестве международного средства расчетов из-за проблем США с госдолгом и торгового дефицита. Журналист отметил, что Вашингтон все еще занимает деньги у Китая, направляя их на военно-промышленный комплекс, указывает РИА ФАН. Это лишь усугубляет ситуацию с государственным долгом, пишет «Свободная пресса».
«Блестящая схема отмывания денег под названием национальный бюджет обороны США», — пошутил Моррис.
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