Доллар пробил отметку 72 рубля
Курс американской валюты преодолел отметку в 72 рубля на Московской бирже. Российская национальная валюта возобновила снижение на фоне нового падения цен на нефть. Котировки чёрного золота снижаются на 3-4% после объявления Саудовской Аравии и ОАЭ о готовности увеличить добычу и производство. В эти минуты на Мосбирже доллар торгуется в районе 72 рублей, 30 копеек.
Рубль падает к доллару пятую сессию подряд, а доходности облигаций федерального займа продолжают расти после взлета накануне при повышенных торгах. Заявления мировых финансовых институтов не вселяют особого оптимизма. Так, президент Европейского центробанка Кристин Лагард предупредила, что Европе без срочных мер грозит серьезный экономический шок, аналогичный финансовому кризису 2008 года.
Впрочем, некоторые эксперты пророчат России победу в нефтяном противостоянии с Саудовской Аравией. Так аналитик Politrussia Роман Романов прокомментировал РИА ФАН решение Эр-Рияда нарастить ежедневную добычу нефти. По его словам, бюджет Саудовской Аравии оказывается довольно дефицитным, в отличие от России.
Соответственно, предполагает эксперт, руководство РФ заранее просчитало такое развитие событий и подготовилось к обвалу цен на углеводороды. В королевстве же 80% бюджета формируются из доходов с продажи нефти, и если они упадут, дефицит увеличится, а значит, и резервы Эр-Рияда будут «сгорать» гораздо быстрее, чем у России.
Романов также не исключает вероятность начала социально-политического кризиса внутри Саудовской Аравии. При этом Эр-Рияде приучил подданных к тому, что поддерживает их высокий уровень жизни.
По оценке эксперта, нынешний нефтяной кризис обратно пропорционален ситуации конца 1980-х годов, когда монархи Персидского залива начали обваливать цены на нефть, чтобы вызвать экономический кризис внутри СССР.
Тогда у Советского Союза все ресурсы были на исходе фактически, израсходованы. Теперь же падение нефтяных цен вызвала уже Россия, отказавшись от сокращения добычи в рамках ОПЕК+. Москва как бы наносит ответный удар, заключил аналитик.
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