Доллар пробил отметку 72 рубля

Курс американской валюты преодолел отметку в 72 рубля на Московской бирже. Российская национальная валюта возобновила снижение на фоне нового падения цен на нефть. Котировки чёрного золота снижаются на 3-4% после объявления Саудовской Аравии и ОАЭ о готовности увеличить добычу и производство. В эти минуты на Мосбирже доллар торгуется в районе 72 рублей, 30 копеек.

Рубль падает к доллару пятую сессию подряд, а доходности облигаций федерального займа продолжают расти после взлета накануне при повышенных торгах. Заявления мировых финансовых институтов не вселяют особого оптимизма. Так, президент Европейского центробанка Кристин Лагард предупредила, что Европе без срочных мер грозит серьезный экономический шок, аналогичный финансовому кризису 2008 года.