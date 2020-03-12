Доллар пробил отметку 75 рублей
Курс американской валюты в ходе торгов на Московской бирже пробил отметку 75 рублей. Произошло это впервые с февраля 2016 года, передает RT. На 14:29 по московскому времени доллар США торговался по 75 рублей, 10 копеек. За евро на бирже дают 84 рубля, 24 копейки.
Рубль начал стремительное падение вслед за обвалом нефтяных цен после срыва в конце прошлой недели сделки ОПЕК+.
Официальный курс валют, объявленный Центробанком на пятницу, 13 марта: доллар - 74 рубля, 3 копейки, евро - 83 рубля, 66 копеек.
Накануне российская валюта обновила четырехлетний минимум после объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса COVID-19.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что ВОЗ целенаправленно подливает масла в огонь, чтобы посредством паники смягчить и без того неизбежный экономический спад.
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