Доллар пробил отметку 75 рублей

Курс американской валюты в ходе торгов на Московской бирже пробил отметку 75 рублей. Произошло это впервые с февраля 2016 года, передает RT. На 14:29 по московскому времени доллар США торговался по 75 рублей, 10 копеек. За евро на бирже дают 84 рубля, 24 копейки.

От глобального кризиса защитит только доллар

Рубль начал стремительное падение вслед за обвалом нефтяных цен после срыва в конце прошлой недели сделки ОПЕК+.

Официальный курс валют, объявленный Центробанком на пятницу, 13 марта: доллар - 74 рубля, 3 копейки, евро - 83 рубля, 66 копеек.

Накануне российская валюта обновила четырехлетний минимум после объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса COVID-19.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что ВОЗ целенаправленно подливает масла в огонь, чтобы посредством паники смягчить и без того неизбежный экономический спад.

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