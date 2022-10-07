Доллар подорожал на Мосбирже до 61 рубля
Курс доллара поднялся до 61 рубля впервые с 22 сентября. Об этом свидетельствуют результаты валютных торгов на Мосбирже.
По данным площадки на 7:01 мск 7 октября, американская валюта подорожала на 0,16% - до 61 рубля. Курс евро по состоянию на 7:15 мск снизился на 0,17% - до 58,99 рубля.
Ранее главный аналитик платформы «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что в случае снижения рисков санкций на первый план на рынке выйдет пониженное предложение валюты со стороны экспортёров, что будет способствовать росту доллара, который может достигнуть 65 рублей, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+22 268 / сут.
Умерли
388 тыс.+104 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+39 573 / сут.
- Белорусская генпрокуратура потребовала возбуждать уголовные дела по факту роста цен
- Минобороны сообщило о ликвидации более ста украинских военных в ДНР
- Путин анонсировал первый в истории саммит РФ-Центральная Азия
- Турция разместила на севере Кипра ударные беспилотники
- Путин: конфликты между странами СНГ требуют выработки новых мер по их разрешению
- В Нидерландах задержали мужчину, подозреваемого в поставках микрочипов в Россию
- Стремоусов: ВСУ уперлись в линию обороны в 140 километрах от Херсона
- СМИ: Испания прекратила обслуживать выпущенные в России карты UnionPay
- Лидеры ЕС согласились продолжать помогать Украине
- Лукашенко подарил Путину трактор, а Рахмон - пирамиду из арбузов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru