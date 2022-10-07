Доллар подорожал на Мосбирже до 61 рубля

По данным площадки на 7:01 мск 7 октября, американская валюта подорожала на 0,16% - до 61 рубля. Курс евро по состоянию на 7:15 мск снизился на 0,17% - до 58,99 рубля.

Ранее главный аналитик платформы «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что в случае снижения рисков санкций на первый план на рынке выйдет пониженное предложение валюты со стороны экспортёров, что будет способствовать росту доллара, который может достигнуть 65 рублей, сообщает RT.