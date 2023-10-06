Доллар на Мосбирже опустился ниже ста рублей
Курс доллар днем 6 октября опустился ниже отметки в 100 рублей, следует из данных Московской биржи.
Так, курс снизился до 99,8 рубля, юань опустился до 13,6 рубля, евро – до 105, 3 рубля.
Днем ранее курс доллара второй раз за текущую неделю превысил отметку в 100 рублей. По информации площадки на 17:15 мск, американская валюта подорожала на 48 копеек - до 100 рублей шести копеек. Курс евро вырос на 57 копеек - до 105 рублей 33 копеек.
При этом утром 6 октября курс евро превысил 106 рублей впервые с 16 августа.
На этом фоне экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев призвал россиян не переживать из-за колеблющегося курса валют. По словам эксперта, факторы говорят в пользу укрепления рубля, повышения ключевой ставки и резкого роста цен на нефть, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru