Доллар на бирже вновь поднялся до 100 рублей

По информации площадки на 17:15 мск, американская валюта подорожала на 48 копеек - до 100 рублей шести копеек. Курс евро вырос на 57 копеек - до 105 рублей 33 копеек.

Также подорожал юань - рост составил четыре копейки, до 13 рублей 67 копеек.

Ранее в Министерстве финансов РФ заявили, что в ближайший месяц на покупку иностранной валюты и золота будет направлено 398,7 миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

