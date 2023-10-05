Доллар на бирже вновь поднялся до 100 рублей
Курс доллара второй раз за текущую неделю превысил отметку в 100 рублей, об этом свидетельствуют данные валютных торгов Московской биржи.
По информации площадки на 17:15 мск, американская валюта подорожала на 48 копеек - до 100 рублей шести копеек. Курс евро вырос на 57 копеек - до 105 рублей 33 копеек.
Также подорожал юань - рост составил четыре копейки, до 13 рублей 67 копеек.
Ранее в Министерстве финансов РФ заявили, что в ближайший месяц на покупку иностранной валюты и золота будет направлено 398,7 миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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