Путин: Мир избавляется от финансовой диктатуры, загоняющей регионы в долги

На встрече с участниками международной олимпиады по финансовой безопасности он указал, что её цель - превратить страны в экономические колонии и лишить целые регионы ресурсов для развития.

«И потому процесс построения именно многополярного миропорядка – более демократичного, более честного, справедливого для большинства человечества – просто неизбежен, исторически необходим», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Москва и Пекин выступают с единых позиций формирования многополярного мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

