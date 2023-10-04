Путин: Мир избавляется от финансовой диктатуры, загоняющей регионы в долги
Президент РФ Владимир Путин заявил, что «мир постепенно избавляется от диктатуры финансово-экономической модели», загоняющей в долги, сообщает ТАСС.
На встрече с участниками международной олимпиады по финансовой безопасности он указал, что её цель - превратить страны в экономические колонии и лишить целые регионы ресурсов для развития.
«И потому процесс построения именно многополярного миропорядка – более демократичного, более честного, справедливого для большинства человечества – просто неизбежен, исторически необходим», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин заявил, что Москва и Пекин выступают с единых позиций формирования многополярного мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Супруга президента Украины Елена Зеленская потратила $1млн на украшения в Нью-Йорке
- Власти Калуги откажутся от неработающих из-за санкций паркоматов
- СМИ: США передадут Украине изъятые у Ирана вооружения и боеприпасы
- Кадыров заступился за Симоньян, предложившую ударить ядерной бомбой по Сибири
- Спортсменам из Санкт-Петербурга запретили выезд за рубеж
- Фильм о Майкле Джексоне снимут после завершения забастовки Гильдии актеров США
- Симоньян пригласили в Сибирь после ее предложения взорвать там ядерную бомбу
- Путин: Мир избавляется от финансовой диктатуры, загоняющей регионы в долги
- Росстат: Стоимость перелета в эконом-классе упала более чем на 1000 рублей
- Три села в Курской области остались без электричества после обстрела
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru