Доллар на бирже превысил 60 рублей

В ходе торгов на Московской бирже во вторник курс доллара превысил 60 рублей.

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Курс евро, в свою очередь, превысил 61 рубль.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что, если доллар «будет жить» в районе 60-70 рублей, - это плановая девальвация, если упадет до 55 рублей – атака спекулянтов.

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ФОТО: РИА Новости
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