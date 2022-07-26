Доллар на бирже превысил 60 рублей
26 июля 202219:13
В ходе торгов на Московской бирже во вторник курс доллара превысил 60 рублей.
Курс евро, в свою очередь, превысил 61 рубль.
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что, если доллар «будет жить» в районе 60-70 рублей, - это плановая девальвация, если упадет до 55 рублей – атака спекулянтов.
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26 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru