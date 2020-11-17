Доллар может обвалиться из-за вакцинации от коронавируса

Доллар в 2021 году может упасть на 20%, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз Citigroup.

Американская валюта может ослабнуть на фоне успехов разработчиков вакцин от коронавируса и как следствие - восстановления мировой экономики. Если прогноз оправдается, это будет рекордное падение американского доллара с 1985 года, когда индекс DXY, отслеживающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, за год упал на 18,5%.