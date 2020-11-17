Доллар может обвалиться из-за вакцинации от коронавируса

Доллар в 2021 году может упасть на 20%, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз Citigroup.

Американская валюта может ослабнуть на фоне успехов разработчиков вакцин от коронавируса и как следствие - восстановления мировой экономики. Если прогноз оправдается, это будет рекордное падение американского доллара с 1985 года, когда индекс DXY, отслеживающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, за год упал на 18,5%.

Рублю предрекли обновление исторических минимумов

Также по американской валюте может ударить осторожная политика Федрезерва США - по мере нормализации ситуации в мировой экономике инвесторы будут переходить с американских активов на другие рынки.

Как сообщалось, пандемия коронавируса, угроза санкций и общая слабость российской экономики не позволят укрепиться рублю, рассказал в эфире НСН директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton.

Он подчеркнул, что говорить о независимости курса рубля от нефтяных цен нельзя с начала пандемии, когда началось падение нефтяных цен, началось и новое ослабление рубля.

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ФОТО: pxhere.com
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