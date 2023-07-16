Доли иностранцев в «Балтике» и Danone перешли в управление России

Доли иностранных владельцев в Danone и пивоваренной компании «Балтика» перешли во временное управление России. Указ подписал президент Владимир Путин.

Компания Danone переименует в России бренд «Активиа» в «АктиБио»

«Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что российские активы Danone может приобрести компания «Эконива». Французская владельцы намерены оставить себе 20% акций.

Российское подразделение немецкого концерна Henkel начало русифицировать бренды до завершения продажи активов, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: vk.com/baltika_company
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