Компания Danone переименует в России бренд «Активиа» в «АктиБио»

Французская компания Danone локализует свой бренд «Активиа» на отечественном рынке под новым названием «АктиБио». Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, что изменения затронут только название бренда и дизайн упаковки. В компании уточнили, что продукция останется прежней. В частности, ее будут производить по тем же стандартам качества и безопасности, а также по той же технологии и рецептуре.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что Danone нашла возможного покупателя на свои российские активы. Отмечалось, что активы Danone в РФ может приобрести компания «Эконива», владельцем которой является Штефан Дюрр, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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