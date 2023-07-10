Компания Danone переименует в России бренд «Активиа» в «АктиБио»

Отмечается, что изменения затронут только название бренда и дизайн упаковки. В компании уточнили, что продукция останется прежней. В частности, ее будут производить по тем же стандартам качества и безопасности, а также по той же технологии и рецептуре.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что Danone нашла возможного покупателя на свои российские активы. Отмечалось, что активы Danone в РФ может приобрести компания «Эконива», владельцем которой является Штефан Дюрр, сообщает «Радиоточка НСН».

