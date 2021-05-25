Банки значительно повысили лимиты по новым кредитным картам
Лимит по новым кредитным картам для россиян в апреле составил 72,9 тысячи рублей, за месяц увеличившись на 5,2 %, сообщает РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
В документе отмечается, что лимит достиг максимальной отметки с начала 2019 года.
Причиной этого названо постепенное восстановление экономической активности и отложенный спрос россиян на заем, пишет Ura ru.
По словам старшего аналитика агентства «Национальные кредитные рейтинги» Егора Лопатина, на показатель также влияют ускорение инфляции этой весной и сезонность – крупные покупки, ремонт, путевки.
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