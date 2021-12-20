«Ставкой не загасишь»: Экс-замглавы Минсельхоза рассказал, что поможет ЦБ сдержать цены
Борьба с ростом цен в России должна производиться не только монетарными способами, как это делает ЦБ, но и антимонопольными мерами, заявил Холод.
Банк России применяет монетарные инструменты для сдерживания цен, но они обладают известной статичностью и действуют не быстро, заявил бывший замминистра сельского хозяйства РФ, профессор Леонид Холод в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина 17 декабря в ходе пресс-конференции заявила, что ЦБ намерен обеспечить ценовую стабильность, и при достижении этой цели резкого роста стоимости товаров больше не произойдет. По ее словам, в итоге некоторая продукция может начать дешеветь или дорожать, но более медленными темпами по сравнению с остальными.
«У Банка России имеются монетарные инструменты. Такие инструменты обладают известной статичностью, то есть они действуют не быстро. Они в последнее время два раза поднимали учетную ставку. Нельзя сказать, допустим, что они ставку повысили сейчас, а с завтрашнего дня началось торможение роста цен. Я думаю, что борьба с ростом цен должна производиться и другими способами тоже. Только монетарными это делать тяжело, но ЦБ, конечно, может содействовать, способствовать и создавать условия для того, чтобы цены стабилизировались», - отметил Холод.
По его словам, есть вероятность, что по некоторым продуктовым группам действуют «достаточно сильно монопольные факторы».
«Чтобы быстрее сбить рост цен, существуют антимонопольные меры, если говорить о совсем оперативных мерах. Есть набор известных долгоиграющих мер, которые в данном случае были бы эффективными. Сюда можно отнести развитие конкуренции, оно очень эффективно используется в стабилизации цен. Также это развитие каналов реализации, адекватных потребностям покупателей и особенностям производителей и поставщиков. Также меры по развитию сельского хозяйства: чем больше будет произведено, тем больше это будет влиять на цены. Вообще, учетная ставка действует волнообразно, она начинает быстрее всего действовать на группы дорогих товаров: жилье, машины, недвижимость разного типа. Потихоньку это доходит и до продовольственного рынка, но эта мера долгоиграющая и постепенно влияющая», - подчеркнул Холод.
Экс-замглавы Минсельхоза также рассказал о регулировании цен на продовольственном рынке.
«Я скажу, что на продовольственном рынке действуют не только монетарные факторы, там действуют также факторы, связанные с уже произошедшим удорожанием себестоимости. Сейчас, например, перед Новым годом, традиционно дорожает все что ни попадя, связанное с подарками, с новогодним столом и так далее. Это совершенно очевидный фактор, который не загасишь только лишь движением учетной ставки. Более того, учетная ставка при удорожании кредита - такой инструмент очень сложный, долго действующий и достаточно тонкий в использовании. На сколько нужно повысить ее, чтобы добиться стабилизации или снижения цен – покажет только практика», - резюмировал Холод.
Замглавы комитета Госдумы по экономической политике, экономист Михаил Делягин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что повышение ключевой ставки является неудачным решением как с психологической, так и с финансовой точки зрения.
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