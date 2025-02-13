«Долго не проживёт»: Курс доллара снова превысит 100 рублей летом

«В этом году средний курс доллара должен быть на уровне 96,5. Это официальные прогнозы наших ведомств. Поэтому такое отклонение долго жить не будет, правительству выгоден именно средний курс, под который все рассчитывается. Поэтому нынешний курс долго не проживет. Сильный рубль может быть до конца марта-середины апреля, когда диапазон будет в районе 90-95. Потом начнется ослабление рубля. К августу увидим возвращение к отметке выше ста», - рассказал он.

Со своей стороны, бывший министр труда РФ, экономист Сергей Калашников отметил, что пока о серьезных изменениях курса говорить рано.

«В данном случае это чисто политический момент, все будет зависеть от дальнейших переговоров. Я думаю, что падение доллара носит ситуативный характер, потому что общеэкономическая ситуация все-таки носит тенденцию роста доллара по отношению к рублю. Если переговоры начнутся, доллар может вернуться к коридору 90-100. Некоторые зарубежные компании могут вернуться, но будут определенные трудности по их возвращению. Это связано с конкуренцией на рынке. Все будет зависеть от того, как будет решен вопрос с санкциями. Если случится такое чудо, что все санкции будут отменены, то со временем все поставки придут в норму», - добавил собеседник НСН.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявлял НСН, что политика президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приведет к максимальному укреплению доллара, но лишь в краткосрочной перспективе, передает «Радиоточка НСН».

