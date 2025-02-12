Индекс Мосбиржи обновил максимум с июля 2024 года после звонка Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на вечерней торговой сессии 12 февраля преодолел отметку 3 100 пунктов, что стало его первым подобным достижением с 9 июля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 20:22 мск индекс Мосбиржи вырос на 2,92%, достигнув 3 106,04 пункта. К 20:27 мск его рост ускорился до 3,29%, и индекс составил 3 117,17 пункта.