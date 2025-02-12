Индекс Мосбиржи обновил максимум с июля 2024 года после звонка Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на вечерней торговой сессии 12 февраля преодолел отметку 3 100 пунктов, что стало его первым подобным достижением с 9 июля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 20:22 мск индекс Мосбиржи вырос на 2,92%, достигнув 3 106,04 пункта. К 20:27 мск его рост ускорился до 3,29%, и индекс составил 3 117,17 пункта.

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Рост был зафиксирован после телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий на Украине и решение проблемы мирными средствами. В ходе разговора Трамп и Путин также договорились о тесном сотрудничестве, включая организацию будущих визитов в Россию и США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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