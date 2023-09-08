«Дойдем до 100!»: Экспортеры помогут укрепить рубль только к октябрю

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН заявил, что экспортеры помогут укрепить рубль только к октябрю, до этого курс доллара может дойти до 100 рублей.

На этой неделе рубль снова возобновил падение к основным валютам. Доллар сейчас торгуется по 98,3 рубля, евро – по 105,6 рубля. Накануне в ЦБ заявили, что ужесточение денежно-кредитной политики и увеличение продажи валютной выручки экспортерами снизило волатильность рубля. Голубовский объяснил, что процесс «укрепления» займет время.