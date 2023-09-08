«Дойдем до 100!»: Экспортеры помогут укрепить рубль только к октябрю
Повышенная выручка экспортеров поможет укрепить рубль к октябрю, к концу года курс доллара дойдет до значений 80-90 за рубль, сказал НСН Дмитрий Голубовский.
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН заявил, что экспортеры помогут укрепить рубль только к октябрю, до этого курс доллара может дойти до 100 рублей.
На этой неделе рубль снова возобновил падение к основным валютам. Доллар сейчас торгуется по 98,3 рубля, евро – по 105,6 рубля. Накануне в ЦБ заявили, что ужесточение денежно-кредитной политики и увеличение продажи валютной выручки экспортерами снизило волатильность рубля. Голубовский объяснил, что процесс «укрепления» займет время.
«У нас у правительства был некий кассовый разрыв, связанный с тем, что бюджетный дефицит накопился в начале года. Основной причиной девальвации рубля был бюджетный дефицит, была необходимость таким образом увеличить бюджет – получить налоги за счет повышенной выручки экспортеров. Период сезонной слабости рубля начинается в июне и длится по октябрь месяц, сезон объясняется стартом отпусков. С октября стоит ждать укрепление рубля, а пока рубль будет торговаться на текущих уровнях. Экспортеры помогут ближе к концу месяца, когда надо будет платить налоги. Плюс это будет конец квартала. Пока же мы можем до 100 дойти снова», - отметил аналитик.
Собеседник НСН подчеркнул, что текущий курс был ожидаемым, к концу года рубль укрепится, курс доллара дойдет до значений 80-90 за рубль.
«Такая ситуация сложилась, потому что именно этим летом были окончательно сняты все ограничения на распоряжение валютной выручкой экспортерами – на «Газпром» и прочие крупные компании. А торговый баланс оказался не таким сильным. Объем денежной рублевой массы очень вырос, выросли зарплаты за прошедший год, объем импорта вырос - оборонка закупает много. А экспорт не изменился. Поэтому такой курс, рубль не должен быть крепче, чем до начала СВО. Тогда он был 75-80, плюс инфляция – получаем диапазон 80-90. К концу года такой диапазон и ждем», - рассказал Голубовский.
Российская валюта будет постепенно укрепляться по отношению к доллару, и будет «жить» на отметке в 95 рублей. Таким прогнозом на сентябрь с «Радиоточкой НСН» ранее поделился эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. При этом руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард считает, что доллар может вырасти до 100-120 рублей к концу года.
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