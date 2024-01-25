Доходы России от продажи зерновых культур в Китай выросли почти в четыре раза

По итогам года общие доходы российских экспортеров зерна в Китай выросли в 3,7 в сравнении с показателем 2022 года, достигнув почти 325 миллионов долларов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой статистику Главного таможенного управления Китая.

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При этом в 2022 году общие доходы России оценивались в 87,4 миллиона долларов. По итогам года республика нарастила покупки пшеницы, до 35 миллионов долларов (2,7 в 2022) кукурузы - до 91,7 миллиона (29,7 в 2022).

Кроме того, Китай в прошлом году существенно увеличил закупки российской сои, закупив продукцию в общей сложности почти на 741 миллион долларов против 378 миллионов в 2022 году.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:КитайТорговляЗерно

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