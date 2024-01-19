«Полны рисков»: Песков оценил поиски Украиной маршрутов для поставок зерна

По его словам, новые маршруты следует обсуждать со страховыми компаниями и коммерческими судовладельцами, но, в любом случае, эти пути «полны рисков».

«Там все должны отдавать отчёт в том, что они работают с максимальными рисками», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в настоящее время обсуждение по вопросу возобновления зерновой сделки не ведётся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

