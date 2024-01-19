«Полны рисков»: Песков оценил поиски Украиной маршрутов для поставок зерна
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опасными иные пути для перевозок украинского зерна, которые Киев использует после завершения зерновой сделки, сообщает РИА Новости.
По его словам, новые маршруты следует обсуждать со страховыми компаниями и коммерческими судовладельцами, но, в любом случае, эти пути «полны рисков».
«Там все должны отдавать отчёт в том, что они работают с максимальными рисками», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что в настоящее время обсуждение по вопросу возобновления зерновой сделки не ведётся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-адвокат получил семь лет колонии за покушение на мошенничество
- Число погибших при обстрелах в секторе Газа превысило 24,7 тысячи человек
- Жители Севастополя остались без воды
- «Полны рисков»: Песков оценил поиски Украиной маршрутов для поставок зерна
- Пашинян упрекнул Алиева в создании напряженности на Южном Кавказе
- Песков: очередь желающих присоединиться к БРИКС большая
- Петербург в 2023 году перевыполнил плановый показатель по вводу жилья на 25%
- Потерпевшие при теракте в Санкт-Петербурге подали миллионные иски к Треповой
- В Госдуме ответили Ярмольнику на нехватку талантливых людей в России
- ФСБ задержала женщину за сбор данных о российской армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru