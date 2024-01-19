«Полны рисков»: Песков оценил поиски Украиной маршрутов для поставок зерна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опасными иные пути для перевозок украинского зерна, которые Киев использует после завершения зерновой сделки, сообщает РИА Новости.

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По его словам, новые маршруты следует обсуждать со страховыми компаниями и коммерческими судовладельцами, но, в любом случае, эти пути «полны рисков».

«Там все должны отдавать отчёт в том, что они работают с максимальными рисками», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в настоящее время обсуждение по вопросу возобновления зерновой сделки не ведётся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЗерноДмитрий Песков

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