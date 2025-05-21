Арест советника орловского губернатора Лежнева продлили на три месяца
Орловский областной суд на три месяца продлил срок ареста советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, проходящего обвиняемым по нескольким уголовным делам, включая мошенничество и организацию преступного сообщества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Продление меры пресечения обосновано сложностью расследования и необходимостью проведения большого объема следственных и процессуальных действий. С соответствующим ходатайством в суд обратился руководитель следственной группы, отметив, что следствие затруднено масштабом и многосоставностью дела.
Лежнев и его защита выступали против продления ареста, заявляя о возможности применения более мягкой меры пресечения. Однако суд, рассмотрев представленные материалы и выслушав участников процесса, удовлетворил ходатайство следствия.
Советник губернатора находится под стражей с мая 2024 года. По версии следствия, Лежнев участвовал в мошеннической схеме при реконструкции мостов по муниципальным контрактам, действуя в составе организованной группы и используя служебное положение. Ущерб бюджету, включая средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», оценивается более чем в 76 миллионов рублей. Помимо этого, его подозревают в хищении средств при поставке томографа в Орловскую областную клиническую больницу, передает «Радиоточка НСН».
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