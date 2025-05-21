Арест советника орловского губернатора Лежнева продлили на три месяца

Орловский областной суд на три месяца продлил срок ареста советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, проходящего обвиняемым по нескольким уголовным делам, включая мошенничество и организацию преступного сообщества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Продление меры пресечения обосновано сложностью расследования и необходимостью проведения большого объема следственных и процессуальных действий. С соответствующим ходатайством в суд обратился руководитель следственной группы, отметив, что следствие затруднено масштабом и многосоставностью дела.