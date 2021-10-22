Минпромторг признал, что торговые сети не могут сдерживать цены
Министерство промышленности и торговли считает чрезвычайно ограниченными в нынешних условиях возможности торговых сетей по сдерживанию роста цен на социально значимые товары. Об этом заявил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов на парламентских слушаниях, посвящённых механизмам стабилизации цен на агропродовольственном рынке.
Замминистра подчеркнул, что дефицит может привести к непредсказуемым последствиям, поэтому Минпромторг поддерживает самостоятельное определение справедливой цены участниками рынка. Вместе с тем, при необходимости не исключено применение механизма соглашений по примеру действовавших в этом году в отношении подсолнечного масла и сахара.
По словам Евтухова, сейчас выполняется установка по постепенному увеличению цен во избежание их резкого скачка. В целом Минпромторг выступает против жесткого государственного регулирования цен.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,2 млн+37 141 / сут.
Умерли
228 тыс.+1 064 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 453 / сут.
- Власти Московской области не планируют переводить школы на дистанционное обучение
- Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5% годовых
- На Москву обрушилась буря
- Оперштаб оценил уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России
- Минпромторг признал, что торговые сети не могут сдерживать цены
- Киев заявил о возможности терактов в России
- «Мы его давно не видели». В «Ералаше» рассказали о режиссере, обвиняемом в педофилии
- Расследовать причины пожар на заводе под Рязанью будет центральный аппарат СК
- Бирюков: Почти 4 млн москвичей получают льготы и субсидии на оплату ЖКУ
- Песков заявил, что власти не планируют новых мер поддержки из-за нерабочих дней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru