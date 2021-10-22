Минпромторг признал, что торговые сети не могут сдерживать цены

Министерство промышленности и торговли считает чрезвычайно ограниченными в нынешних условиях возможности торговых сетей по сдерживанию роста цен на социально значимые товары. Об этом заявил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов на парламентских слушаниях, посвящённых механизмам стабилизации цен на агропродовольственном рынке.

Замминистра подчеркнул, что дефицит может привести к непредсказуемым последствиям, поэтому Минпромторг поддерживает самостоятельное определение справедливой цены участниками рынка. Вместе с тем, при необходимости не исключено применение механизма соглашений по примеру действовавших в этом году в отношении подсолнечного масла и сахара.

По словам Евтухова, сейчас выполняется установка по постепенному увеличению цен во избежание их резкого скачка. В целом Минпромторг выступает против жесткого государственного регулирования цен.

