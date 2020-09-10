«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки
На фоне политического кризиса в Белоруссии почти все банки в этой стране, так или иначе связанные с Россией, резко подняли ставки по вкладам в белорусских рублях. Их предложения на 2-3 процентных пункта выше, чем у крупнейших белорусских банков, пишет РБК.
В основном доходность увеличилась по краткосрочным безотзывным депозитам, с которых нельзя досрочно снять деньги, говорится в материале. Теперь у белорусской «дочки» Сбербанка доходность по одному и таких депозитов достигает 17% годовых, у ВТБ (Беларусь) – 18,8% годовых, у белорусского «Альфа-банка» и белорусской «дочки» ВЭБа - 17%. От резкого повышения ставок отказался только «Белгазпромбанк», который оказался непосредственно затронут в политическом кризисе.
Говоря о причинах агрессивного роста ставок в российских «дочках», эксперты отмечают повышенные девальвационные ожидания в августе. На фоне уголовных дел вокруг «Белгазпромбанка» белорусы начали забирать деньги из связанных с РФ банков, и у банкиров появились серьёзные трудности с ликвидностью. Повышая ставки по краткосрочным вкладам, банки таким образом решают эту проблему.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 363 / сут.
Умерли
18 263+128 / сут.
Выздоровели
862 тыс.+5 915 / сут.
- Источник не подтвердил блокировку Кипром «белорусских» санкций ЕС
- Власти Москвы не планируют вновь закрывать экономику города
- В Кремле пока не признают казачество национальностью
- Врач заявил о вспышках COVID-19 в российских регионах
- Дипломат: РФ готова рассматривать «дело Навального» на площадке ОЗХО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru