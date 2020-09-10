«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки

На фоне политического кризиса в Белоруссии почти все банки в этой стране, так или иначе связанные с Россией, резко подняли ставки по вкладам в белорусских рублях. Их предложения на 2-3 процентных пункта выше, чем у крупнейших белорусских банков, пишет РБК.

В основном доходность увеличилась по краткосрочным безотзывным депозитам, с которых нельзя досрочно снять деньги, говорится в материале. Теперь у белорусской «дочки» Сбербанка доходность по одному и таких депозитов достигает 17% годовых, у ВТБ (Беларусь) – 18,8% годовых, у белорусского «Альфа-банка» и белорусской «дочки» ВЭБа - 17%. От резкого повышения ставок отказался только «Белгазпромбанк», который оказался непосредственно затронут в политическом кризисе.

Говоря о причинах агрессивного роста ставок в российских «дочках», эксперты отмечают повышенные девальвационные ожидания в августе. На фоне уголовных дел вокруг «Белгазпромбанка» белорусы начали забирать деньги из связанных с РФ банков, и у банкиров появились серьёзные трудности с ликвидностью. Повышая ставки по краткосрочным вкладам, банки таким образом решают эту проблему.

