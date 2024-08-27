Россия в 2023 году сохранила звание лидера по экспорту газа
По итогам 2023 года Россия, несмотря на санкции и снижение поставок по трубопроводам и в виде СПГ, сохранила первое место в мире по объёму экспорта газа. Об этом со ссылкой на данные Международного газового союза (IGU) сообщает РИА Новости.
По данным организации, в пятерку крупнейших экспортеров голубого топлива вошли Россия, Катар, США, Норвегия и Австралия.
«Россия лидировала с объемом поставок в размере 139 млрд кубометров», - уточнили в IGU.
Также отмечается, что Катар поставил на мировой рынок 128 млрд кубометров газа, США - 127 млрд, Норвегия - 120 млрд, а Австралия - 110 млрд кубометров.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия вышла в лидеры по экспорту нефти в Китай, сообщает RT.
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