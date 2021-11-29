Новак назвал срок, на который России хватит нефти и газа
Зампред правительства РФ Александр Новак сообщил, что Россия обладает огромными запасами углеводородов. В рамках Российско-Китайского бизнес-форума вице-премьер уточнил, что при текущих условиях и объёмах добычи, обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа – около 50 лет.
По мнению вице-премьера, несмотря на процесс перехода на новые источники энергии, Россия уверена в возможности реализации запасов нефти и газа. При востребованности углеводородов в ближайшие годы во всём мире, основным направлением для наращивания экспорта для нашей страны останется Азия. Таким образом, нефть и газ представляют перспективную сферу сотрудничества с компаниями КНР, уточнил Новак.
По оценкам экспертов, за последние 10 лет экспорт нефти в Китай вырос в 6 раз. Объём экспорта газа в страну с начала года по конец ноября достиг 13,4 млрд кубометров.
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