Новак назвал срок, на который России хватит нефти и газа

По мнению вице-премьера, несмотря на процесс перехода на новые источники энергии, Россия уверена в возможности реализации запасов нефти и газа. При востребованности углеводородов в ближайшие годы во всём мире, основным направлением для наращивания экспорта для нашей страны останется Азия. Таким образом, нефть и газ представляют перспективную сферу сотрудничества с компаниями КНР, уточнил Новак.

По оценкам экспертов, за последние 10 лет экспорт нефти в Китай вырос в 6 раз. Объём экспорта газа в страну с начала года по конец ноября достиг 13,4 млрд кубометров.



