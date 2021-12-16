«Газпром» упрекнули за желание получать прибыль с продажи газа

Компания «Газпром» хочет получать как можно больше прибыли от продажи газа в Западной Европе, заявил руководитель газового направления консалтинговой компании Rystad Energy Карлос Торрес Диас. Об этом пишет газета Guardian.

Цены на газ в Европе взлетели до рекордных отметок

По данным Rystad Energy, цена на топливо может снизиться, если «Газпром» начнет экспортировать на 20% больше газа. Однако компания действует так, чтобы объем реализуемого топлива не привел к существенному снижению стоимости, пишет Газета.ру.

Как отметил Диас, ограничение поставок «Газпромом» подталкивает Европу к инвестированию в возобновляемые источники энергии. При этом европейцы остаются главными покупателями российского топлива. Однако Диас подчеркнул, что «Газпром» увеличивает экспорт газа в Азию.

По информации «Газпрома», с начала 2021 года холдинг нарастил добычу топлива на 14,2%. Компания увеличила поставки газа в сравнении с предыдущим годом в Германию, Турцию, Италию, Швейцарию, Польшу, Финляндию и ряд других стран Европы, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Российский ГазЕвропаГазпром
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