«Газпром» упрекнули за желание получать прибыль с продажи газа

По данным Rystad Energy, цена на топливо может снизиться, если «Газпром» начнет экспортировать на 20% больше газа. Однако компания действует так, чтобы объем реализуемого топлива не привел к существенному снижению стоимости, пишет Газета.ру.

Как отметил Диас, ограничение поставок «Газпромом» подталкивает Европу к инвестированию в возобновляемые источники энергии. При этом европейцы остаются главными покупателями российского топлива. Однако Диас подчеркнул, что «Газпром» увеличивает экспорт газа в Азию.

По информации «Газпрома», с начала 2021 года холдинг нарастил добычу топлива на 14,2%. Компания увеличила поставки газа в сравнении с предыдущим годом в Германию, Турцию, Италию, Швейцарию, Польшу, Финляндию и ряд других стран Европы, отмечает Ura.ru.

