«Газпром» упрекнули за желание получать прибыль с продажи газа
Компания «Газпром» хочет получать как можно больше прибыли от продажи газа в Западной Европе, заявил руководитель газового направления консалтинговой компании Rystad Energy Карлос Торрес Диас. Об этом пишет газета Guardian.
По данным Rystad Energy, цена на топливо может снизиться, если «Газпром» начнет экспортировать на 20% больше газа. Однако компания действует так, чтобы объем реализуемого топлива не привел к существенному снижению стоимости, пишет Газета.ру.
Как отметил Диас, ограничение поставок «Газпромом» подталкивает Европу к инвестированию в возобновляемые источники энергии. При этом европейцы остаются главными покупателями российского топлива. Однако Диас подчеркнул, что «Газпром» увеличивает экспорт газа в Азию.
По информации «Газпрома», с начала 2021 года холдинг нарастил добычу топлива на 14,2%. Компания увеличила поставки газа в сравнении с предыдущим годом в Германию, Турцию, Италию, Швейцарию, Польшу, Финляндию и ряд других стран Европы, отмечает Ura.ru.
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