Добровольная маркировка молочных продуктов начинается в России

Добровольная маркировка молочных продуктов стартует 20 января в России, сообщает РИА Новости.

Ее внедрение будет проходить постепенно: последний этап, в рамках которого начнется поштучная прослеживаемость, наступит 1 декабря 2023 года. С 20 января текущего года участники оборота молочной продукции вправе наносить средства идентификации на молочные продукты и представлять в информационную систему мониторинга сведения об их нанесении, а также об обороте продукции.

В настоящее время в системе зарегистрировано около 8,5 тысячи участников оборота молочной продукции, эмитировано около 55 миллионов кодов маркировки.

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Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов предупредил в эфире НСН о небольшом подорожании маркированных товаров.

«Любая маркировка предполагает небольшое подорожание из-за затрат на снабжение этой маркировкой каждой единицы продукции, так и обеспечения работы всей системы, которая позволяет отслеживать товар на каждом этапе его пути к потребителю. Как правило, для товаров, о которых идет речь, ожидается крайне несущественное повышение цены», - заверил эксперт.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Молочная Продукция
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