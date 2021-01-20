Добровольная маркировка молочных продуктов начинается в России

Добровольная маркировка молочных продуктов стартует 20 января в России, сообщает РИА Новости.

Ее внедрение будет проходить постепенно: последний этап, в рамках которого начнется поштучная прослеживаемость, наступит 1 декабря 2023 года. С 20 января текущего года участники оборота молочной продукции вправе наносить средства идентификации на молочные продукты и представлять в информационную систему мониторинга сведения об их нанесении, а также об обороте продукции.

В настоящее время в системе зарегистрировано около 8,5 тысячи участников оборота молочной продукции, эмитировано около 55 миллионов кодов маркировки.