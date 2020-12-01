Запущена маркировка ювелирной продукции в тестовом режиме
Министерство финансов России готовится к полноценному запуску системы маркировки ювелирных изделий, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
С 2021 года она станет обязательной для всех участников рынка – в декабре к ней смогут подключиться новые участники. В течение месяца будет открыт доступ дополнительным участникам рынка к тестированию бета-версии.
Маркировка ювелирных изделий станет обязательной в России с 1 января следующего года, а с 1 июля будет разрешен только оборот маркированных ювелирных изделий.
Маркировка должна защитить покупателей от подделок и повысить доверия россиян к ювелирной отрасли.
Ранее сообщалось, что в российских аптеках заканчиваются самые необходимые медицинские средства и препараты, вплоть до градусников. Эксперты фармацевтического рынка связывают эти события со вступившим в силу летом законом об обязательной маркировке лекарств, штрафовать по которому начали как раз совсем недавно – 1 октября.
Новая система учета лекарств по факту вводит новые налоги на производителей, взимая их за неработающую систему, заявил НСН гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
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