Запущена маркировка ювелирной продукции в тестовом режиме

Маркировка ювелирных изделий станет обязательной в России с 1 января следующего года, а с 1 июля будет разрешен только оборот маркированных ювелирных изделий.

Маркировка должна защитить покупателей от подделок и повысить доверия россиян к ювелирной отрасли.

Ранее сообщалось, что в российских аптеках заканчиваются самые необходимые медицинские средства и препараты, вплоть до градусников. Эксперты фармацевтического рынка связывают эти события со вступившим в силу летом законом об обязательной маркировке лекарств, штрафовать по которому начали как раз совсем недавно – 1 октября.

Новая система учета лекарств по факту вводит новые налоги на производителей, взимая их за неработающую систему, заявил НСН гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

