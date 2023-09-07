ЦБ на полгода продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты

В сообщении регулятора говорится, что причиной сохранения ограничений являются «действующие против России санкции».

«Ограничения по наличной валюте сохраняются в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», - пояснили в ЦБ РФ.

Ранее Центробанк РФ объявил, что намерен равномерно продать на валютном рынке иностранную валюту общим объёмом 150 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

