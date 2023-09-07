ЦБ на полгода продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты
Центробанк РФ объявил о продлении до 9 марта 2024 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты.
В сообщении регулятора говорится, что причиной сохранения ограничений являются «действующие против России санкции».
«Ограничения по наличной валюте сохраняются в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», - пояснили в ЦБ РФ.
Ранее Центробанк РФ объявил, что намерен равномерно продать на валютном рынке иностранную валюту общим объёмом 150 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru