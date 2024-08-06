«Скидки до 3%»: Сокращение льготной ипотеки не обвалит цены на жилье в новостройках

Стоимость квартир в новостройках будет снижаться постепенно в течение нескольких лет на фоне сокращения строительства новых объектов, сказал НСН юрист Денис Бутовичев.

Некоторые застройщики уже готовы предложить покупателям скидку на недвижимость до 3%, однако до конца 2024 квартиры в новостройках вряд ли станут доступнее, рассказал в интервью НСН юрист по недвижимости Денис Бутовичев.

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В июле 2024 банки выдали 40 тысяч льготных ипотек, это втрое меньше, чем месяцем ранее, сообщают «Известия» со ссылкой на данные корпорации «ДОМ.РФ». Как отмечают эксперты издания, тенденция связана с завершением госпрограммы на новостройки. Бутовичев сообщил, что подрядчики и застройщики столкнулись с кризисом и не спешат предоставлять покупателям существенные скидки.

«Если застройщики по отдельности предлагали бы скидки, выиграл бы тот, кто предложил ее раньше, у него бы купили больше. Это бы запустило лавину снижения цен, поэтому им лучше до последнего держаться вместе. Однако потеря доходности неминуема. У государства нет денег снабжать ипотеку. По семейной ипотеке гайки закрутили, по IT-ипотеке теперь столько условий, что молодым специалистам проще взять квартиру по семейной ипотеке. Если ставка останется высокой, а кризис в отношении подрядчиков и застройщиков будет усугубляться, то некоторые проекты забуксуют. Не исключено, что какие-то компании обанкротятся», - пояснил он.

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По словам собеседника НСН, в ближайшее время можно будет рассчитывать лишь на незначительные скидки.

«Цены на новостройки у некоторых застройщиков уже снижаются до 3%. Люди часто измеряют скидки в рублях, а не в процентах. Если квартира стоит 30 миллионов, то 3% - миллион, что ощутимо. Даже 3% в недвижимости – уже что-то. Точечные скидки – более распространенная практика. В Москве не самый ликвидный лот, например, квартиру большой площади, застройщики часто продают с незначительной скидкой. Если сделка идет долго, то застройщики идут навстречу», - заявил он.

Как добавил эксперт, в долгосрочной перспективе снижение стоимости квадратных метров при текущей инфляции неминуемо.

«Темпы старта новых проектов с начала года замедлились, у застройщиков нет оптимизма. Все все понимают. Но реакция рынка в недвижимости всегда запаздывает, потому что цикл строительства – два-три года. Цены на квартиры неминуемо поползут вниз, пока не выровняется спрос и предложение. Сейчас предложения больше, но цены искусственно держат, чтобы не допустить искусственного обрушения. В итоге они будут несколько лет сползать, либо инфляция их поглотит», - подытожил он.

Ранее сообщалось, что минимальная ставка по ипотеке в Сбербанке с 6 августа составит 20%. Банк ВТБ также обещает повысить ставку до 20,5%. Решение продиктовано повышением ключевой ставки до 18% годовых, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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