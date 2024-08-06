«Скидки до 3%»: Сокращение льготной ипотеки не обвалит цены на жилье в новостройках

По словам собеседника НСН, в ближайшее время можно будет рассчитывать лишь на незначительные скидки.

«Цены на новостройки у некоторых застройщиков уже снижаются до 3%. Люди часто измеряют скидки в рублях, а не в процентах. Если квартира стоит 30 миллионов, то 3% - миллион, что ощутимо. Даже 3% в недвижимости – уже что-то. Точечные скидки – более распространенная практика. В Москве не самый ликвидный лот, например, квартиру большой площади, застройщики часто продают с незначительной скидкой. Если сделка идет долго, то застройщики идут навстречу», - заявил он.

Как добавил эксперт, в долгосрочной перспективе снижение стоимости квадратных метров при текущей инфляции неминуемо.

«Темпы старта новых проектов с начала года замедлились, у застройщиков нет оптимизма. Все все понимают. Но реакция рынка в недвижимости всегда запаздывает, потому что цикл строительства – два-три года. Цены на квартиры неминуемо поползут вниз, пока не выровняется спрос и предложение. Сейчас предложения больше, но цены искусственно держат, чтобы не допустить искусственного обрушения. В итоге они будут несколько лет сползать, либо инфляция их поглотит», - подытожил он.

Ранее сообщалось, что минимальная ставка по ипотеке в Сбербанке с 6 августа составит 20%. Банк ВТБ также обещает повысить ставку до 20,5%. Решение продиктовано повышением ключевой ставки до 18% годовых, напоминает «Радиоточка НСН».

