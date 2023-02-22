До 200 мостов и дорог в РФ достроят и отремонтируют в 2023 году по нацпроекту
Национальный проект «Безопасные качественные дороги» предусматривает окончание строительства и ремонта около 200 путепроводов и мостов в течение нынешнего года. Такие планы обнародовал кабинет министров Российской Федерации.
Такого рода дорожные проекты в данный момент реализуются в Ленинградской и Томской областях, Башкирии и Красноярском крае, уточнил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
Общая протяжённость таких объектов на местной и региональной сети дорог превышает 400 километров. Они также включают транспортные развязки, магистральные улицы и обходы населённых пунктов.
Совокупный объём финансирования работ на 2023 год составляет 415 с лишним миллиардов рублей. Около половины этой суммы выделено из федерального бюджета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru