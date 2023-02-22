До 200 мостов и дорог в РФ достроят и отремонтируют в 2023 году по нацпроекту

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» предусматривает окончание строительства и ремонта около 200 путепроводов и мостов в течение нынешнего года. Такие планы обнародовал кабинет министров Российской Федерации.

Такого рода дорожные проекты в данный момент реализуются в Ленинградской и Томской областях, Башкирии и Красноярском крае, уточнил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.