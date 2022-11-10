В МИД РФ заявили о готовности обсуждать пути выхода из кризиса в отношениях с Евросоюзом

Дипломат указала, что из-за оглядки на США Европа не может проводить самостоятельную внешнюю политику, ориентированную на обеспечение интересов своих граждан.

«Видимо, Евросоюзу нужно окончательно подорвать (в угоду США) свою экономику прежде, чем призывы к диалогу будут сопровождаться конкретными шагами. Что касается нас, то мы открыты к обсуждению путей выхода из нынешнего кризиса. Однако важно, чтобы любые предложения учитывали реальную ситуацию “на земле” и имели добавленную стоимость для нашей страны», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что РФ готова к диалогу с Украиной «с учетом реалий, которые складываются на текущий момент», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

