В МИД РФ заявили о готовности обсуждать пути выхода из кризиса в отношениях с Евросоюзом
Россия готова обсуждать пути выхода из кризиса в отношениях с Евросоюзом, однако любые предложения должны иметь «добавленную стоимость» для Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Аргументам и фактам».
Дипломат указала, что из-за оглядки на США Европа не может проводить самостоятельную внешнюю политику, ориентированную на обеспечение интересов своих граждан.
«Видимо, Евросоюзу нужно окончательно подорвать (в угоду США) свою экономику прежде, чем призывы к диалогу будут сопровождаться конкретными шагами. Что касается нас, то мы открыты к обсуждению путей выхода из нынешнего кризиса. Однако важно, чтобы любые предложения учитывали реальную ситуацию “на земле” и имели добавленную стоимость для нашей страны», — подчеркнула представитель МИД.
Ранее Захарова заявила, что РФ готова к диалогу с Украиной «с учетом реалий, которые складываются на текущий момент», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 335 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 492 / сут.
- В МИД РФ заявили о готовности обсуждать пути выхода из кризиса в отношениях с Евросоюзом
- Генерал США допустил возможность переговоров между Россией и Украиной
- Рогов рассказал об арабских наемниках на стороне ВСУ
- Парламент Белоруссии принял законопроект об амнистии для более 8 тысяч человек
- Минцифры закроет форму подачи заявок IT-специалистов на отсрочку от мобилизации 16 ноября
- Глава Минобороны Италии сообщил о прекращении поставок оружия Украине
- Стивен Спилберг раскритиковал стриминговые платформы
- В России разрабатывают систему регулирования в СМИ в части кибербезопасности
- В Иране заявили о разработке первой собственной гиперзвуковой ракеты
- Песков: Россию на саммите G20 представит Лавров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru