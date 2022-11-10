В МИД РФ заявили о готовности обсуждать пути выхода из кризиса в отношениях с Евросоюзом

Россия готова обсуждать пути выхода из кризиса в отношениях с Евросоюзом, однако любые предложения должны иметь «добавленную стоимость» для Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Аргументам и фактам».

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Дипломат указала, что из-за оглядки на США Европа не может проводить самостоятельную внешнюю политику, ориентированную на обеспечение интересов своих граждан.

«Видимо, Евросоюзу нужно окончательно подорвать (в угоду США) свою экономику прежде, чем призывы к диалогу будут сопровождаться конкретными шагами. Что касается нас, то мы открыты к обсуждению путей выхода из нынешнего кризиса. Однако важно, чтобы любые предложения учитывали реальную ситуацию “на земле” и имели добавленную стоимость для нашей страны», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что РФ готова к диалогу с Украиной «с учетом реалий, которые складываются на текущий момент», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИД РФЕвросоюзРоссия
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