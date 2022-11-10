Кудрин заявил о снижении ВВП России в 2022 году

По его словам, первоначально прогнозировалось, что ВВП упадет более чем на 7%, однако теперь он считает, что падение составит лишь около 2,9—3,3%.

«Могут быть и более сложные сценарии с учётом возможных ограничений в отношении продаж российской нефти или введения потолка цен на наши энергоносители», - подчеркнул Кудрин.

Он также добавил, что после двух лет падения ВВП России российской экономике на восстановление потребуется два или три года, при условии, что «не произойдет никаких новых сложных событий».

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ВВП страны достигнет нижней точки в июне 2023 года, после этого начнется подъём, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».