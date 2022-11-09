Дистрибьютор назвал российские презервативы «неконкурентоспособными»

По её словам, для производства также не хватает и мощностей, например, латекс в России выпускают только на одном предприятии.

«Российские бренды презервативов на сегодняшний день «неконкурентоспособны». И материалы, и текстура, и сырьё по качеству отличаются от зарубежных», — подчеркнула Половинка.

Она добавила, что несмотря на рост стоимости зарубежных товаров, спрос на презервативы в РФ увеличился.

Ранее совладелица секс-шопа «Презервативная» Есения Шамонина в пресс-центре НСН заявила, что россияне не доверяют отечественным презервативам.

