Дистрибьютор назвал российские презервативы «неконкурентоспособными»

Директор по маркетингу компании «Поставщик счастья» Юлия Половинка заявила, что из-за санкций российскому производителю не удается заместить импортные презервативы, сообщает Газета.Ру.

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По её словам, для производства также не хватает и мощностей, например, латекс в России выпускают только на одном предприятии.

«Российские бренды презервативов на сегодняшний день «неконкурентоспособны». И материалы, и текстура, и сырьё по качеству отличаются от зарубежных», — подчеркнула Половинка.

Она добавила, что несмотря на рост стоимости зарубежных товаров, спрос на презервативы в РФ увеличился.

Ранее совладелица секс-шопа «Презервативная» Есения Шамонина в пресс-центре НСН заявила, что россияне не доверяют отечественным презервативам.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПроизводствоРоссияПрезервативы
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