«Дискриминация!» Фармпроизводители выступили против «второго лишнего» из Минпромторга
Гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявил НСН, что новый принцип госзакупок основан на лоббировании интересов определенных компаний.
Россияне могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств, предупредили ведущие фармобъединения и общественные организации. Как пишут «Известия», это произойдёт в случае введения правила «второй лишний». Новый порядок предусматривает, что на аукционах преимущество получат те фармкомпании, у которых есть производство полного цикла на территории ЕАЭС. Подобный принцип госзакупок предлагает ввести Минпромторг.
Гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в эфире НСН категорически заявил, что это – дискриминация.
«Мы считаем, что это абсолютно неправильно. Мы выступили категорически против этого. Это дискриминация тех компаний – в том числе, российских – которые не работают по полному циклу, но имеют точно такую же лицензию, которую даёт Минромторг», - отметил собеседник НСН.
Виктор Дмитриев подчеркнул, что введение правила «второй лишний» затормозит развитие фармацевтической промышленности.
«Это не даст получать прибыль, которая потом должна идти на развитие компании. Вводя такие ограничения, Минпромторг руководствовался лоббированием тех компаний, которые от этого выиграют», - резюмировал гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей.
Между тем, в Минпромторге ответили на претензии фармкомпаний ко «второму лишнему». Там подчеркнули, что механизм, по которому при госзакупках стратегически важных лекарств предполагается отдавать приоритет компании-производителю препарата по полному циклу (от синтеза молекулы вещества до выхода на массовое производство – прим. НСН) из стран ЕАЭС, поможет устранить жесткую зависимость производителей готовых лекарств от нестабильного производства субстанций.
Также в ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 января 2021 в перечне стратегически значимых лекарственных средств присутствуют 215 международных непатентованных наименований. По 81 из них нет производства субстанций, еще по 32 нет производства готовой лекарственной формы.
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