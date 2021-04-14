«Дискриминация!» Фармпроизводители выступили против «второго лишнего» из Минпромторга

Россияне могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств, предупредили ведущие фармобъединения и общественные организации. Как пишут «Известия», это произойдёт в случае введения правила «второй лишний». Новый порядок предусматривает, что на аукционах преимущество получат те фармкомпании, у которых есть производство полного цикла на территории ЕАЭС. Подобный принцип госзакупок предлагает ввести Минпромторг.

Гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в эфире НСН категорически заявил, что это – дискриминация.

«Мы считаем, что это абсолютно неправильно. Мы выступили категорически против этого. Это дискриминация тех компаний – в том числе, российских – которые не работают по полному циклу, но имеют точно такую же лицензию, которую даёт Минромторг», - отметил собеседник НСН.

Виктор Дмитриев подчеркнул, что введение правила «второй лишний» затормозит развитие фармацевтической промышленности.

«Это не даст получать прибыль, которая потом должна идти на развитие компании. Вводя такие ограничения, Минпромторг руководствовался лоббированием тех компаний, которые от этого выиграют», - резюмировал гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей.