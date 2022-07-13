Директор Urban Policy Institute поддержала усилия московских властей по борьбе с самостроем

По её словам, самострои — возводят из стройматериалов невысокого качества, что негативно влияет на городскую среду и влечёт за собой определенные риски, а также замедляют развитие территорий, так как властям приходится тратить время и средства на их устранение.

Она подчеркнула, что с учётом динамики цен на строительство и стройматериалы, издержки муниципалитетов или потенциального застройщика могут составить до трети и более стоимости реализации.

«Ярким примером могут служить самовольные пристройки к существующим многоквартирным домам и объектам культурного наследия», - добавила Евгения Муринец.

В пресс-службе уточнили, что всего с 2011 года в Москве выявили 34 тысячи незаконных построек, площадь которых составила около 10 млн квадратных метров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить мониторинг самостроя и оперативно принимать меры по ликвидации незаконных объектов.

