Директор Urban Policy Institute поддержала усилия московских властей по борьбе с самостроем
Директор Urban Policy Institute, преподаватель РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика», член экспертного совета Агентства стратегических инициатив, член экспертного совета Минстроя России Евгения Муринец заявила, что самовольные постройки уродуют городскую среду, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, самострои — возводят из стройматериалов невысокого качества, что негативно влияет на городскую среду и влечёт за собой определенные риски, а также замедляют развитие территорий, так как властям приходится тратить время и средства на их устранение.
Она подчеркнула, что с учётом динамики цен на строительство и стройматериалы, издержки муниципалитетов или потенциального застройщика могут составить до трети и более стоимости реализации.
«Ярким примером могут служить самовольные пристройки к существующим многоквартирным домам и объектам культурного наследия», - добавила Евгения Муринец.
В пресс-службе уточнили, что всего с 2011 года в Москве выявили 34 тысячи незаконных построек, площадь которых составила около 10 млн квадратных метров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить мониторинг самостроя и оперативно принимать меры по ликвидации незаконных объектов.
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