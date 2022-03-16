Ефимов: С начала 2022 года в Москве освобождено от самостроя свыше 100 тыс. кв. м. территорий
С начала 2022 года в Москве ликвидировано около 290 объектов самовольного строительства. От самостроя освобождено свыше 100 тыс. кв. м территорий. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает портал «Экономика Москвы».
По его словам, это на 33% больше, чем в 2021 году. Отмечается, что такие постройки были возведены с нарушениями градостроительных норм и могли угрожать жизни и здоровью жителей города.
«С начала 2022 года сотрудниками Государственной инспекции по недвижимости столицы было выявлено более 350 незаконных объектов общей площадью 168 тысяч квадратных метров. Темпы выявления самостроев, в том числе возведенных в прошлые годы, увеличились на 52%», добавил Ефимов.
Как сообщил заммэра, такого роста удалось достичь благодаря использованию новейших технологий и инструментов по обнаружению нелегальных объектов, а также активному участию горожан.
Сообщается, что для обнаружения самовольных построек используются наземные роботы, квадрокоптеры и системы городского видеонаблюдения.
«В 2021 году беспилотники помогли выявить более десяти тысяч объектов с признаками самовольного строительства. А в 2022 году уже было отсмотрено более 160 квадратных километров московских земель и выявлено 37 признаков нарушений», - отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
При этом в Москве кроме борьбы с самостроем приоритетным направлением остается активная профилактическая работа с предпринимателями и застройщиками. Специалисты ведомства еженедельно проводят вебинары по актуальным вопросам земельно-имущественным сферы.
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