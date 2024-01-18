Дилеры: Российский авторынок на 50% состоит из китайских брендов
Автомобильный рынок России сейчас на 50% состоит из китайских брендов, в стране продаются машины около 60 марок из Китая, сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин на пресс-конференции в «Россия Сегодня».
Он отметил, что 20 из 60 марок завозятся на российский рынок через неофициальных дилеров. По его словам, китайские автопроизводители в 2024 году планируют продать в России 1,17 миллиона машин.
В 2023 году на российском авторынке официально появилось 19 новых китайских марок, пишет РИА Новости со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). На данный момент в России официально представлено 29 китайский брендов. Среди них Jaecoo, Baic, Livan, SWM, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Rising, Venucia, Chery и Geely.
Китайские автомобильные бренды начнут покидать российский рынок, так как потребители не готовы разбираться в многообразии и делают выбор в пользу боле бюджетных моделей, заявил ранее автоэксперт Андрей Ломанов «Радиоточке НСН».
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