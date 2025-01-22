Дилеры предупредили о рекордном подорожании автомобилей к концу года

В связи с этим Уткина посоветовала россиянам покупать автомобили в ближайшее время, если есть такие планы. При этом она добавила, что граждане все чаще покупают поддержанные авто.

Ранее сообщалось, что стоимость новых автомобилей с начала 2025 года выросла уже до 5%. По словам гендиректора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, больше всего подорожали марки, у которых к концу 2024 года оставалось мало машин на складе.

В сегодняшней экономической ситуации россиянам следует покупать автомобили по своим средствам и не влезать в кредиты по бешеным ставкам, заявил главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков «Радиоточке НСН».

