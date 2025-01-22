Дилеры предупредили о рекордном подорожании автомобилей к концу года

К концу года новые автомобили в России подорожают на 10-15%, заявила директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина, передает портал «За рулем».

Цены вырастут из-за индексации утильсбора, увеличения ключевой ставки и волатильности курса рубля.

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В связи с этим Уткина посоветовала россиянам покупать автомобили в ближайшее время, если есть такие планы. При этом она добавила, что граждане все чаще покупают поддержанные авто.

Ранее сообщалось, что стоимость новых автомобилей с начала 2025 года выросла уже до 5%. По словам гендиректора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, больше всего подорожали марки, у которых к концу 2024 года оставалось мало машин на складе.

В сегодняшней экономической ситуации россиянам следует покупать автомобили по своим средствам и не влезать в кредиты по бешеным ставкам, заявил главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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