Авторынок России занял четвертое место по продажам в Европе

Автомобильный рынок РФ в 2024 году занял четвертое место в европейском первенстве, сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Согласно данным, на первом месте по продажам автомобилей в Европе расположилась Германия. В прошлом году там продали 2,8 млн автомобилей (-1 % к 2023 году). На втором месте находится Великобритания с показателем 1,9 млн машин (+2,6%). Третью строчку заняла Франция с 1,7 млн проданных машин (-3,2%).

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Если при рассмотрении авторынка Европы учитывать Россию, то страна поднялась на четвертую строчку рейтинга. В прошлом году в стране продали 1,57 млн новых легковых автомобиля – на 48,4% больше, чем годом ранее. Пятую строчку заняла Италия, где дилеры продали 1,55 млн машин (-0,05%).

Ранее вице-президент «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин сообщил, что продажи автомобилей Lada в России увеличились в прошлом году на треть и составили 459 тысяч, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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