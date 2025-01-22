Авторынок России занял четвертое место по продажам в Европе

Если при рассмотрении авторынка Европы учитывать Россию, то страна поднялась на четвертую строчку рейтинга. В прошлом году в стране продали 1,57 млн новых легковых автомобиля – на 48,4% больше, чем годом ранее. Пятую строчку заняла Италия, где дилеры продали 1,55 млн машин (-0,05%).

Ранее вице-президент «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин сообщил, что продажи автомобилей Lada в России увеличились в прошлом году на треть и составили 459 тысяч, передает «Радиоточка НСН».

