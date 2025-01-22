Авторынок России занял четвертое место по продажам в Европе
Автомобильный рынок РФ в 2024 году занял четвертое место в европейском первенстве, сообщило аналитическое агентство «Автостат».
Согласно данным, на первом месте по продажам автомобилей в Европе расположилась Германия. В прошлом году там продали 2,8 млн автомобилей (-1 % к 2023 году). На втором месте находится Великобритания с показателем 1,9 млн машин (+2,6%). Третью строчку заняла Франция с 1,7 млн проданных машин (-3,2%).
Если при рассмотрении авторынка Европы учитывать Россию, то страна поднялась на четвертую строчку рейтинга. В прошлом году в стране продали 1,57 млн новых легковых автомобиля – на 48,4% больше, чем годом ранее. Пятую строчку заняла Италия, где дилеры продали 1,55 млн машин (-0,05%).
Ранее вице-президент «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин сообщил, что продажи автомобилей Lada в России увеличились в прошлом году на треть и составили 459 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru