Дилеры предрекли уход ряда китайских автокомпаний из России
Дилеры ожидают значительного сокращения числа китайских марок автомобилей, которые представлены в России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на президента ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексея Подщеколдина.
Он отметил, что в этом году в РФ насчитали порядка 60 китайских марок, в том числе те, которые официально не выходили на отечественный рынок. По словам Подщеколдина, мощность китайского автопрома составляет около 30 млн автомобилей в год, хотя выпускает КНР 24-25 млн машин. Он уверен, что китайские компании будут всячески стремится на российский рынок, чтобы продать как можно больше машин.
«Я уверен, что через несколько лет из всех этих 60 брендов останется всего 10-20», — заявил он.
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов заявил в беседе с НСН, что еще год назад россияне активно пересаживались с европейских машин на китайские, но теперь этот тренд закончился, так как опасения автовладельцев по поводу запчастей для ушедших компаний не подтвердились, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru