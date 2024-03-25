«Автостат»: Средняя цена нового автомобиля в РФ за два года увеличилась в 1,5 раза

Средняя цена нового легкового автомобиля в 2023 году составила 2,96 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем два года назад, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что в 2021 году средневзвешенная цена была равна 1,99 млн рублей.