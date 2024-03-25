«Автостат»: Средняя цена нового автомобиля в РФ за два года увеличилась в 1,5 раза

Средняя цена нового легкового автомобиля в 2023 году составила 2,96 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем два года назад, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что в 2021 году средневзвешенная цена была равна 1,99 млн рублей.

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Средний срок владения легковым автомобилем в России по итогам 2023 года составил 7,1 года, подсчитали эксперты аналитического агентства «Автостат».

При этом срок владения автомобилем может отличаться в зависимости от марки, например, у Lada он составляет 8,4 года, у других массовых брендов – 6,8 года, а у машин сегмента премиум – в среднем 5,5 года.

В 2022 году этот показатель составлял 6,4 года. В массовом сегменте без учета Lada, а также в «премиуме» в 2021 и 2022 году срок владения снижался на фоне роста спроса на новые машины после пандемии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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