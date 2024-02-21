«Бум прошел»: Россияне больше не хотят менять европейские машины на «китайцев»

Андрей Ломанов заявил НСН, что бум «китайцев» прошел, так как обслуживание европейских машин было налажено. 

Еще год назад россияне активно пересаживались с европейских машин на китайские, теперь этот тренд закончился, так как опасения автовладельцев по поводу запчастей для ушедших компаний не подтвердились, заявил автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН.

«Около года назад был бум на рынке, когда россияне решили отделаться от сложных японских и европейских автомобилей и пересесть на «китайцев». Даже владельцы премиальных европейских автомобилей активно приобретали премиальные китайские автомобили», - рассказал он.

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По его словам, опасения автовладельцев не подтвердились, европейские машины в России обслуживаются сегодня без проблем. Случаются редкие задержки поставок.

«Это была некая истерия, боялись, что не будет запчастей, обновлений, диагностики. На сегодняшний день практически любой европейский автомобиль у нас обслуживается без проблем, бывают редкие исключения. Это касается каких-то сложных или редких деталей и вещей, например, топливного насоса высокого давления. Да, его придется ждать дольше, но в целом проблем нет. Поэтому процесс замены на китайские автомобили замедлился. Все поняли, что ездить можно», - заключил собеседник НСН.

Если российские дилеры не остановят и не вразумят китайских автопроизводителей, они создадут еще больший профицит на рынке, заявил ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр «Радиоточке НСН». Он отметил, что рынок активно насыщается, а спрос не растет.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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