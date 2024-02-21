«Бум прошел»: Россияне больше не хотят менять европейские машины на «китайцев»
Андрей Ломанов заявил НСН, что бум «китайцев» прошел, так как обслуживание европейских машин было налажено.
Еще год назад россияне активно пересаживались с европейских машин на китайские, теперь этот тренд закончился, так как опасения автовладельцев по поводу запчастей для ушедших компаний не подтвердились, заявил автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН.
«Около года назад был бум на рынке, когда россияне решили отделаться от сложных японских и европейских автомобилей и пересесть на «китайцев». Даже владельцы премиальных европейских автомобилей активно приобретали премиальные китайские автомобили», - рассказал он.
По его словам, опасения автовладельцев не подтвердились, европейские машины в России обслуживаются сегодня без проблем. Случаются редкие задержки поставок.
«Это была некая истерия, боялись, что не будет запчастей, обновлений, диагностики. На сегодняшний день практически любой европейский автомобиль у нас обслуживается без проблем, бывают редкие исключения. Это касается каких-то сложных или редких деталей и вещей, например, топливного насоса высокого давления. Да, его придется ждать дольше, но в целом проблем нет. Поэтому процесс замены на китайские автомобили замедлился. Все поняли, что ездить можно», - заключил собеседник НСН.
Если российские дилеры не остановят и не вразумят китайских автопроизводителей, они создадут еще больший профицит на рынке, заявил ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр «Радиоточке НСН». Он отметил, что рынок активно насыщается, а спрос не растет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ: В Подмосковье предотвратили теракт в отношении сотрудника правоохранительных органов
- Умер режиссер мультфильмов Владимир Самсонов
- ВЦИОМ: 63% россиянок ценят в мужчинах нравственные качества
- «Барселона» больше всех в Европе заработала на продаже формы и атрибутики
- Рейсы Red Wings на Пхукет задержаны на 12 часов из-за неисправности самолета
- ФАС выдала предупреждение банку «Синара» за недостоверные данные о тарифах
- На Урале проверят сообщение о студентках, которых ставили на колени и шлепали ремнем
- Система Contact перестала работать после отзыва лицензии у «Киви банка»
- В Башкирии поезд врезался в машину скорой помощи
- Трамп перечислил имена кандидатов на пост вице-президента США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru