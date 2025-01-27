Массовая забастовка рабочих началась в Финляндии
Финские рабочие начали массовую забастовку, они требуют повышения зарплат. Об этом сообщила телерадиокомпания Финляндии Yle.
В протестах участвуют пилоты авиакомпании Finnair, профсоюз работников сферы услуг, профсоюз работников автомобильного и транспортного сектора, а также Индустриальный союз.
Если стороны не сумеют договориться, забастовка продлится до 14 февраля. В результате есть риск серьезной задержки доставки потребительских товаров и ежедневной отмены 10-15 авиарейсов.
Тем временем глава финского правительства Петтери Орпо потребовал не доводить страну до забастовок из-за риска пресечь «наметившийся экономический рост».
Ранее конвейеры девяти немецких заводов Volkswagen были остановлены в результате предупредительной забастовки рабочих. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru