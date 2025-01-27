Массовая забастовка рабочих началась в Финляндии

В протестах участвуют пилоты авиакомпании Finnair, профсоюз работников сферы услуг, профсоюз работников автомобильного и транспортного сектора, а также Индустриальный союз.

Если стороны не сумеют договориться, забастовка продлится до 14 февраля. В результате есть риск серьезной задержки доставки потребительских товаров и ежедневной отмены 10-15 авиарейсов.

Тем временем глава финского правительства Петтери Орпо потребовал не доводить страну до забастовок из-за риска пресечь «наметившийся экономический рост».

Ранее конвейеры девяти немецких заводов Volkswagen были остановлены в результате предупредительной забастовки рабочих. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

