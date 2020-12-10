Производители молока нашли выгоду в девальвации рубля
Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов рассказал на пресс-конференции НСН, что девальвация рубля в нынешнем году была выгодна производителям молока в России и снижает объем импорта.
Цели стратегии импортозамещения продовольствия в России не выполнены, показало исследование Национального рейтингового агентства. Так, значительный уровень местного производства был достигнут только относительно мяса – 65% этой продукции создается внутри России. А вот импорт молока сократился на 20% вместо заявленных в стратегии импортозамещения 30%, овощей – на 27% вместо 70%. При этом импорт из стран, ввоз откуда не запрещен, все больше напоминает реэкспорт «запрещенки», пишет «Коммерсантъ».
Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов рассказал на пресс-конференции НСН, что девальвация рубля в нынешнем году была выгодна производителям молока в России.
«Двадцатипроцентное ослабление рубля сделало конкурентоспособными производителей российского молока», - сказал он и добавил, что девальвация вытесняет с рынка импортные поставки.
Бывший заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод в интервью НСН ранее заявил, что если смотреть на цифры по доктрине продовольственной безопасности, то ситуация вполне хорошая, а полного импортозамещения добиваться никто и не собирался.
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